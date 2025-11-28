Anfrage der CDU Gibt es in Koblenz zwei neue Brennpunkte? Winfried Scholz 28.11.2025, 07:12 Uhr

Haben sich der Festungspark auf der Koblenzer Karthause und der Bolzplatz an der Beatusstraße in der Goldgrube zu Brennpunkten entwickelt? Das wollte die CDU-Fraktion von Ordnungsamt und Polizei wissen. Die Antworten sind eindeutig.

Der Festungspark Kaiser Alexander auf der Koblenzer Karthause und der Bolzplatz an der Beatusstraße sind unter Sicherheitsaspekten kein Brennpunkt. Dies betonten Bürgermeisterin Ulrike Mohrs (CDU) und Polizeidirektor Björn Neureuter vom Koblenzer Polizeipräsidium bei der jüngsten Sitzung des städtischen Ausschusses für Sicherheit und Ordnung.







