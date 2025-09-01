Deutschlands wohl größter Gewerbepark wächst weiter: In Mülheim-Kärlich könnten bald etliche neue Jobs entstehen – davon ist man in der Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ überzeugt. Warum das so ist, erklärt der Vereinsvorstand Axel Kargl.

Der Gewerbepark Mülheim-Kärlich wird in den kommenden zehn Jahren zahlreiche Arbeitsplätze hinzugewinnen und sein Portfolio dabei ausweiten. Davon zeigt man sich im Vorstand der Projektgemeinschaft „Wir in Mülheim-Kärlich“ überzeugt. Im Detail quantifizieren will der Vorsitzende des Vereins, Axel Kargl, die Anzahl neuer Arbeitsplätze nicht. Aber: „Wir rechnen mit einem starken Aufwuchs“, sagt Kargl, dessen Verein die Interessen der Unternehmen des Gewerbeparks vertritt. Aktuell seien – nach groben Schätzungen – rund 10.000 Menschen im Gewerbepark im Nordosten Mülheim-Kärlichs beschäftigt. Künftig könnten es demnach noch einmal deutlich mehr sein.

Einzel- und Fachhandel bleibt stabil

Der dominierende Einzel- und Fachhandel bleibe stabil, so Kargl. Er rechnet mit dem „starken Anstieg“ von Arbeitsplätzen auch in Folge einer Ausdifferenzierung. Die Projektgemeinschaft geht davon aus, dass in den kommenden Jahren verstärkt Büroflächen im Gewerbepark errichtet und bezogen werden, dass ergo Unternehmen ihre Verwaltung in den Park verlegen oder dort aufbauen werden. Kargl kennt die Anfragen, die für die Gewerbeflächen bei der Stadt eintrudeln, und in denen vor allem in Hinsicht auf Büroflächen viel Informationsbedarf besteht. Unter anderem daraus leitet er einen entsprechenden möglichen starken Zuwachs ab.

Die Gründe für diesen Bedarf sind vielfältig. Zunächst einmal benötigten viele Firmen in der nahen Zukunft Gebäude, die in Bezug auf Klimaneutralität besser geeignet seien als ältere Bauten. Zum anderen gebe es einen Trend weg vom Home Office, ist Kargl überzeugt. „Natürlich bleibt Home Office ein wichtiger Bestandteil der Arbeitswelt, aber offenbar gibt es wieder mehr Menschen, denen es wichtig ist, zumindest teilweise im Büro zu sein, Kollegen persönlich zu treffen“, schätzt Kargl, der als Inhaber eines Bürobedarfsgeschäftes entsprechende Eindrücke häufig mitbekommt.

Verwaltung und Produktion

Ein weiterer Faktor für mehr Jobs: Auch zusätzliche Produktion werde künftig in den Gewerbepark ziehen, schätzt Kargl, zudem rechnet er mit Ansiedlungen im Bereich Handwerk und Logistik. Firmen wie Laserline, Tomra und Hartkorn hätten bereits Produktion wie auch Verwaltung im Park angesiedelt. „Wir reden hier unter anderem über waschechte Hidden Champions“, sagt der Vorsitzende erfreut.

Der Gewerbepark Mülheim-Kärlich zählt zu den wichtigsten Wirtschaftsstandorten in Rheinland-Pfalz, gehört zu den größten Gewerbeparks Deutschlands. Er ist 1967 entstanden, erstreckt sich über rund 230 Hektar Fläche und bietet heute Platz für mehrere Hundert Firmen – wobei im Bebauungsplan der Stadt weitere ungenutzte Flächen ausgewiesen sind. Unter anderem die Verkehrsanbindung ist ausschlaggebend für den Erfolg des Gewerbegebietes, das der Stadt und damit auch der Verbandsgemeinde Weißenthurm und dem Landkreis Mayen-Koblenz über Umlagen Jahr für Jahr Zigmillionensummen an Gewerbesteuereinnahmen beschert.

Der Park liegt an der Bundesstraße 9 und ist damit gut an die Autobahnen 61, 48 und 3 angebunden.