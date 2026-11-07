Am 10. November reist eine Delegation der Universität Koblenz nach Berlin, zur Verleihung des Preises für „Exzellenz in der Lehrkräftebildung“. Für diesen ist die Universität nominiert. Für was die Auszeichnung steht und womit die Uni punkten konnte.
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Die Universität Koblenz könnte den diesjährigen Preis für Exzellenz in der Lehrkräftebildung gewinnen. Gemeinsam mit drei weiteren Hochschulen zählt sie zu den Finalistinnen des bundesweiten Wettbewerbs. Neben dem Titel steht auch ein Preisgeld von 100.