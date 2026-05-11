Der sexuelle Übergriff auf eine Koblenzer Schülerin zieht weitere Ermittlungskreise: Wie unsere Redaktion auf Anfrage erfuhr, wird gegen den Beschuldigten wegen eines möglichen weiteren Sexualdelikts und wegen eines möglichen Mittäters ermittelt.
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Der sexuelle Übergriff auf eine Elfjährige an einer Koblenzer Schule beschäftigt weiter die Ermittler. Der beschuldigte 20-Jährige sitzt weiterhin in Untersuchungshaft, erklären die Strafverfolger auf Anfrage unserer Redaktion. Sie bestätigen zudem, dass er afghanischer Staatsbürger ist.