Sexueller Übergriff in Koblenz
Gibt es einen Mittäter und eine zweite Tat?
Ein sexueller Übergriff auf eine Koblenzer Schülerin beschäftigt die Polizei in Koblenz (Symbolbild).
Ein sexueller Übergriff auf eine Koblenzer Schülerin beschäftigt die Polizei in Koblenz (Symbolbild).
Fabian Sommer. picture alliance/dpa

Der sexuelle Übergriff auf eine Koblenzer Schülerin zieht weitere Ermittlungskreise: Wie unsere Redaktion auf Anfrage erfuhr, wird gegen den Beschuldigten wegen eines möglichen weiteren Sexualdelikts und wegen eines möglichen Mittäters ermittelt.

Lesezeit 2 Minuten
Der sexuelle Übergriff auf eine Elfjährige an einer Koblenzer Schule beschäftigt weiter die Ermittler. Der beschuldigte 20-Jährige sitzt weiterhin in Untersuchungshaft, erklären die Strafverfolger auf Anfrage unserer Redaktion. Sie bestätigen zudem, dass er afghanischer Staatsbürger ist.

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