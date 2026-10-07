Neuer Campus in Düsseldorf
Gibt die WHU ihren Standort in Vallendar komplett auf?
Die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management
Die private Wirtschaftshochschule Otto Beisheim School of Management
Thomas Frey. picture alliance/dpa

In Düsseldorf soll ein neuer Campus für die WHU entstehen. Bedeutet das das Aus für den Standort der Wirtschaftshochschule in Vallendar? Unsere Redaktion hat nachgefragt – und eine klare Antwort erhalten. 

Lesezeit 1 Minute
Die WHU wird ihren Hauptsitz nach Düsseldorf verlegen, das wurde am Mittwochnachmittag auf einer Pressekonferenz in der Staatskanzlei in Düsseldorf verkündet. Und das wird Konsequenzen für den bisherigen Hauptstandort der privaten Wirtschaftshochschule in Vallendar haben, wie eine Sprecherin der Hochschule gegenüber unserer Redaktion bestätigte.
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