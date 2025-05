Der 1. Mai ist traditionell der Tag der Arbeit und der Gewerkschaften. An der Kundgebung in Koblenz haben 500 Menschen teilgenommen. Ihre Forderungen an Arbeitgeber und Politik sind eindeutig.

Unter der bundesweiten Losung „Mach dich stark mit uns“ fand auch in Koblenz eine 1.Mai-Kundgebung des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB) statt. Rund 500 Teilnehmer aus den Einzelgewerkschaften, rund die Hälfte war mit einem Schiff von Leutesdorf und Andernach aus angereist, zogen vom Reichensperger Platz durch die Altstadt zum Deutschen Eck. Hier fand bei sommerlichem Wetter unter schattenspendenden Bäumen die Hauptkundgebung statt.

Dabei rief Sebastian Hebeisen, der Koblenzer DGB-Regionsgeschäftsführer, in Anwesenheit von Bundestags- und Landtagsabgeordneten der neuen Bundesregierung zu: „Wir wollen ein Wirtschaftswachstum für gute Jobs. Gute Jobs sind tarifgebundene Jobs. Wir fordern unseren gerechten Anteil daran.“

i Der Koblenzer DGB-Chef Sebastian Hebeisen spricht zu den Teilnehmern. Winfried Scholz

Während des Demonstrationszugs hatten Gewerkschaftsjugendliche am Mahnmal für die Opfer des Nationalsozialismus am Reichensperger Platz rote Nelken niedergelegt. Eine ihrer Sprecherinnen erinnerte auf der Bühne am Deutschen Eck an den Ursprung des 1. Mai als Tag der Arbeit. Am 1. Mai 1886 legten in Chicago (USA) 90.000 Arbeiter ihre Arbeit nieder. Sie streikten tagelang für einen Acht-Stundentag. Viele wurden verhaftet, einige mussten ihren Kampf mit dem Leben bezahlen.

Die junge Frau kritisierte, dass laut Vereinbarung im aktuellen Koalitionsvertrag der Acht-Stunden-Tag durch eine Begrenzung der wöchentlichen Arbeitszeit wieder abgeschafft werden solle. Ihre Forderung: „Wir lassen uns den Acht-Stundentag, die historische Errungenschaft der Gewerkschaften, nicht nehmen.“

Hauptrednerin war Lana Horstmann, freigestellte Betriebsrätin bei der ThyssenKrupp Rasselstein GmbH und SPD-Landtagsabgeordnete. Unter dem Eindruck der aktuellen Probleme ihres Unternehmens, wo nach ihren Worten wegen der Verselbständigung des Stahlbereichs bis zu 10.000 Stellen abgebaut werden könnten, sagte sie: „Die industrielle Transformation ist bereits in vollem Gange.“

i Hauptrednerin war die Betriebsratsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Lana Horstmann (SPD). Winfried Scholz. Winfrfied Scholz

Transformation bedeute Veränderung, und die habe es schon immer gegeben. Im Grunde nichts Schlechtes, wie viele Errungenschaften der Gewerkschaften zeigten. Diesmal ginge es hauptsächlich um die Dekarbonisierung der Produktion in Deutschland. Die sei ökologisch, wirtschaftlich und geopolitisch notwendig. Horstmann rief jedoch aus: „Aber Transformation und Dekarbonisierung dürfen nicht bedeuten: Arbeitsplatzabbau, Einsparung bei den Arbeitnehmenden und dass ganze Regionen wirtschaftlich abgehängt werden.“

Transformation müsse heißen: „Veränderte gute Arbeit, faire Löhne und sichere Perspektiven, die gemeinsam sozialpartnerschaftlich ausgestaltet werden.“ Dafür brauche es massive Investitionen in grüne Technologien, in Ausbildung und Infrastruktur. Hier sei auch die neue Bundesregierung gefragt. Mit Blick in Richtung China oder die USA, denn keiner wisse, was US-Präsident Donald Trump am nächsten Tag einfalle, müssten europäische Lösungen und Antworten gefunden werden. Ihr Resümee lautete: „Wir brauchen ein starkes Europa, das sich vereint aufstellt.“ Die Gewerkschafterin forderte auch wettbewerbsfähige Energiepreise.

i Jugendliche Gewerkschafter legen am Mahnmal rote Nelken nieder. Winfried Scholz

Diesen Punkt sprach auch der Koblenzer Oberbürgermeister David Langner (SPD) in seinem Grußwort an. Für die Sicherung des Energiestandorts Koblenz und die damit verbundenen Arbeitsplätze seien kostengünstige Energiepreise entscheidend: „Das werden wir mit vereinten Kräften auch schaffen.“ Er nannte die auf den Weg gebrachte kommunale Wärmeplanung. Gute und sichere Arbeitsplätze sowie eine gute Patientenversorgung werde es auch im Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein (GKM) geben: „Das soll in kommunaler Trägerschaft unser Stadt- und Kreiskrankenhaus bleiben.“ Zur Finanzierung liefen die finalen Gespräche.

Die Kundgebung am Deutschen Eck bot auch die Bühne, um ein Erzeugnis der IG Bauen-Agrar-Umwelt besonders zu präsentieren – die Schieferfaust im Sockel. Hergestellt von der Dachdecker-Fachgruppe ist sie ein begehrtes Erzeugnis, mit dem verdiente Gewerkschafter ausgezeichnet wurden. Für die musikalische Untermalung des Familienfestes sorgte die Gruppe Mannijo.

i Rund 500 Teilnehmer zogen bei der Maikundgebung durch Koblenz Winfried Scholz