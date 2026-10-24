Demonstration in Koblenz Gewerkschaften stemmen sich gegen soziale Kürzungen Peter Meuer 24.10.2026, 14:06 Uhr

i Eine wichtige Rolle beim Demonstrationszug in der Koblenzer Innenstadt spielen Rote Karten, die an Abgeordnete aus der Region übergeben werden. Ingo Beller

Am Samstagmittag zog ein Demonstrationszug durch die Koblenzer Innenstadt. Aufgerufen zu der Demo hatten der Deutsche Gewerkschaftsbund und die IG Metall. Eine wichtige Rolle spielten dabei Rote Karten.

Ein Demonstrationszug unter dem Motto „Gerechtigkeit statt Sozialabbau – Rote Karte dem Kahlschlag!“ zog sich am Samstagmittag durch die Koblenzer Innenstadt. Die Demo nebst Kundgebung richtete sich gegen geplante soziale Kürzungen. Als Teil der Aktion werden Rote Karten an Abgeordnete aus der Region übergeben.







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