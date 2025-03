Wenn die Geschäfte im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark an diesem Sonntag, 30. März, ihre Pforten öffnen, warten auf die Besucher vielfältige Aktionen und ein abwechslungsreiches Programm, das laut Organisatorenteam Unterhaltung für die ganze Familie bietet. Die Gewerbepark-Managerin Nicola Meinjohanns schaut mit großer Vorfreude auf das traditionelle Gewerbeparkfest, zu dem einmal im Jahr eingeladen wird.

Parallel zum ersten verkaufsoffenen Sonntag im Jahr wird Kindern die Möglichkeit geboten, sich auszutoben und den Gewerbepark auf spielerische Art und Weise kennenzulernen. „Zwischen 13 und 18 Uhr haben unsere großartigen Fachgeschäfte geöffnet. Die gesamte Familie von Klein bis Groß ist eingeladen, sich bei uns wohlzufühlen“, wirbt Meinjohanns. Besonders hebt sie eine kostenlose Fotoaktion bei der Firma Kargl hervor, wo Familien ein kostenloses Foto ihrer Kinder anfertigen lassen können.

16 Jugendtanzgruppen stellen sich einer Jury

Auf einer Showbühne findet das Showtanzfestival „Tanz im Park“ statt, bei dem 16 Jugendtanzgruppen vor einer Fachjury gegeneinander antreten und um attraktive Preisgelder konkurrieren. Außerdem wird es für Kinder viele Mitmachaktionen wie Kinderschminken oder Hüpfburgen geben. Veranstaltet wird das Gewerbeparkfest von der Projektgemeinschaft „Wir sind Mülheim-Kärlich“, die sich selbst zum Ziel gesetzt hat, eine lebendige und fruchtbare Zusammenarbeit zwischen den Gewerbetreibenden sowie weiteren gesellschaftlichen Akteuren wie Vereinen, Kulturschaffenden und natürlich auch der Stadt und der Verbandsgemeinde Weißenthurm zu schaffen und aufrechtzuerhalten.

Und genau darin sieht Nicola Meinjohanns auch das Ziel für diesen Sonntag: „Der Gewerbepark ist mehr als ein großes Einkaufsareal. Wir betrachten ihn als einen Ort, an dem sich die Menschen entspannen und sich selbst etwas Gutes tun können – sehr gern natürlich mit Freunden und Bekannten oder der Familie.“ Dieser Grundsatz gelte das ganze Jahr über, wobei die verkaufsoffenen Sonntage allgemein und das Gewerbeparkfest im Speziellen besondere Tage seien, an denen der Wohlfühlfaktor bewusst noch einmal etwas mehr Bedeutung erhalte.

Gewerbepark-Managerin will mit Besuchern ins Gespräch kommen

Die Gewerbepark-Managerin ist am Sonntag selbst als Moderatorin am Ort und wird in federführender Rolle durchs Programm führen. Sie will aber auch die Gelegenheit nutzen, mit Besuchern ins Gespräch zu kommen. „Auf, dass sie den Park und seine Geschäfte besser kennenlernen und hoffentlich in guter Erinnerung halten werden“, so Meinjohanns. Sie weist zudem darauf hin, dass auch die Kulinarik am Sonntag nicht zu kurz komme und für Speisen und Getränke bestens gesorgt werde.