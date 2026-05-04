Viel los neben der B9: Gewerbeparkfest lockt Besucher nach Mülheim-Kärlich
Viel los neben der B9
Gewerbeparkfest lockt Besucher nach Mülheim-Kärlich
Eine Campingausstellung, Hüpfburgen für Kinder und vieles mehr bekamen Besucher des Gewerbeparkfestes in Mülheim-Kärlich geboten.
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Das Gewerbeparkfest in Mülheim-Kärlich am Sonntag, 3. Mai, lockte zahlreiche Besucherinnen und Besucher an. Zwischen geöffneten Betrieben, kulinarischen Ständen und Mitmachaktionen herrschte reges Treiben. Familien nutzten das vielseitige Angebot ebenso wie Interessierte, die einen Blick hinter die Kulissen der ansässigen Unternehmen werfen wollten.