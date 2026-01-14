Fläche in Mülheim-Kärlich Gewerbepark zur Kaiserzeit: Schießpulver statt Shopping Eva Hornauer 14.01.2026, 16:30 Uhr

i Auf einer neueren Karte zeigt Stadthistoriker Winfried Henrichs, wo sich das Munitionslager einst ungefähr befunden hat. Eva Hornauer

Heute kaum noch vorstellbar: Statt Parkplätzen und Geschäftsgebäuden befand sich in einem Teil des heutigen Gewerbeparks einst ein Munitionslager der preußischen Armee. Stadthistoriker Winfried Henrichs erklärt die Geschichte dahinter.

Viel Verkehr, große Parkplätze und Menschen mit vollen Einkaufstaschen – so kennt man den Gewerbepark in Mülheim-Kärlich. So sah es auf der Fläche direkt an der B9 aber nicht immer aus: Das Gebiet wurde früher landwirtschaftlich genutzt, vor allem Kartoffeln und Getreide gediehen hier auf den schmalen Parzellen.







