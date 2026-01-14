Heute kaum noch vorstellbar: Statt Parkplätzen und Geschäftsgebäuden befand sich in einem Teil des heutigen Gewerbeparks einst ein Munitionslager der preußischen Armee. Stadthistoriker Winfried Henrichs erklärt die Geschichte dahinter.
Lesezeit 2 Minuten
Viel Verkehr, große Parkplätze und Menschen mit vollen Einkaufstaschen – so kennt man den Gewerbepark in Mülheim-Kärlich. So sah es auf der Fläche direkt an der B9 aber nicht immer aus: Das Gebiet wurde früher landwirtschaftlich genutzt, vor allem Kartoffeln und Getreide gediehen hier auf den schmalen Parzellen.