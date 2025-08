Neben einer ausgestatteten Filiale und der zu verkaufenden Ware braucht es auch Mitarbeiter, um einen Supermarkt oder generell ein Ladengeschäft zu betreiben. Im Fall der Kauflandfiliale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Mülheim-Kärlicher Gewerbepark laufen die Umbau- und Renovierungsarbeiten der ehemaligen Real-Fläche derzeit auf Hochtouren. Ein Sprecher des Unternehmens hatte jüngst bestätigt, dass – sofern alles nach Plan läuft – man zuversichtlich sei, noch in diesem Jahr eröffnen zu können.

Ein Anzeichen für diese Zuversicht sind wahrscheinlich auch die Stellenausschreibungen des Unternehmens. Schaut man auf die Karriereseite des Unternehmens und sucht nach offenen Stellen in Mülheim-Kärlich, erhält man zehn Treffer: von Abteilungsleitern, über Kassiere und Aushilfen, bis hin zu Reinigungskräften. Alle – bis auf die Aushilfestellen – haben, neben dem Einsatzort in der Industriestraße 4 in Mülheim-Kärlich, eines gemeinsam, nämlich den Einstiegstermin am 1. November. Sollte eine Eröffnung der Kauflandfiliale tatsächlich im Laufe des Novembers stattfinden, könnte das Unternehmen damit noch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen.

Auf Anfrage unserer Zeitung, ob eine Eröffnung noch im November stattfinden könnte, hält sich Kaufland noch bedeckt: „Die Umbau- und Renovierungsmaßnahmen laufen derzeit auf Hochtouren. Wir planen die Filiale noch in diesem Jahr zu eröffnen und suchen mit ausreichend Vorlauf für die Einarbeitung aktuell bereits Personal.“ Zum Weihnachtsgeschäft äußerte sich das Unternehmen nicht, allerdings nimmt es die Auswahl der Stellenangebote auf: „ Von Aushilfen bis zu Leitungspositionen haben wir attraktive Stellen für Quereinsteiger und Fachkräfte zu besetzen – bei denkbar einfachem Bewerbungsprozess ohne Anschreiben.“

Seit Ende März 2024 ist die Realfiliale im Gewerbepark Mülheim-Kärlich, die von Kaufland gerade saniert wird, geschlossen. Der Real-Markt schloss seine Türen infolge der Insolvenz der Supermarktkette. Auch die Konzessionäre – also die kleineren Geschäfte rings um den Real-Markt – mussten gehen. Die Verhandlungen für einen Nachmieter zogen sich noch gut ein Jahr nach der Schließung. Dann stand Ende Februar, Anfang März dieses Jahres fest: Kaufland wird die Fläche übernehmen. Seitdem wird auf der Fläche umgebaut und saniert.

Neben dem Kaufland wird auch die Bäckerei Lohners eine neue Filiale in diesem Bereich des Gewerbeparks eröffnen, die dann auch über einen Außenbereich verfügen soll. Das verriet eine Sprecherin des Unternehmens auf Anfrage unserer Zeitung.

Das Rhein-Mosel-Einkaufszentrum, in dem sich die wohl bald von Kaufland bespielte Fläche befindet, gilt als die Keimzelle des Gewerbepark Mülheim-Kärlich und ist das erste Gebäude, das im Gewerbepark errichtet wurde. Die Brüder Edmund und Artur Pauken eröffneten 1967 mitten auf der „grünen Wiese“ eben jenes Einkaufszentrum, fernab von Wohnbebauung.