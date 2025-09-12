Im Gewerbepark Mülheim-Kärlich ist viel in Bewegung: Einige neue Geschäfte, die in bereits existierende Gebäude ziehen, wurden der RZ zuletzt bestätigt. Aber nicht nur in den Bestandsgebäuden gibt es Neuigkeiten – es soll auch gebaut werden.

Nicht nur in Sachen Neuzugänge bewegt sich derzeit etwas im Gewerbepark Mülheim-Kärlich – auch bautechnisch sind Dinge ins Laufen gekommen. So befindet sich derzeit eine Abrissfläche zwischen dem Roller und dem Gebäude, das unter anderem den Sportdiscounter Decathlon, den Drogiermarkt Rossmann und das Storck-Outlet beherbergt. Einst hatte hier der Schuhsportpalast seine Bleibe. Das große Schild am Rande der neuen Baufläche zeugt noch von dieser Zeit.

Wie unserer Zeitung nun mitgeteilt wurde, wird aber nicht nur abgerissen, sondern wohl bald auch gebaut: Über rund 6000 Quadratmeter Fläche soll das neue Gebäude verfügen. Einziehen wird hier zum einen der neue Primark, der später über 2100 Quadratmeter Ladenfläche verfügen wird. Zusätzlich kommen dann etwa noch Lagerflächen hinzu.

Die andere Hälfte wird das schwedische Textilunternehmen Hennes & Mauritz (H&M) bespielen – bisher ist das Unternehmen noch in dem bereits angesprochenen Gebäude neben der Baustelle angesiedelt. Gegenüber unserer Zeitung bestätigte H&M den Umzug. Bereits im Herbst 2026 soll dies voraussichtlich geschehen. Primark hält sich auf Nachfrage, ob auch sie für Herbst 2026 mit der Eröffnung planen, bedeckt: „Einen konkreten Eröffnungstermin können wir derzeit noch nicht nennen.“

Die Ladenfläche des H&M-Stores im Gewerbepark Mülheim-Kärlich vergrößere sich mit dem Umzug von bisher rund 1800 auf 2400 Quadratmeter, so das Unternehmen auf Anfrage. „Die einzelnen im Store verfügbaren Konzepte werden somit mehr Platz erhalten und unseren Kund*innen eine größere Auswahl bieten“, lässt das Presseteam von H&M ausrichten.

Die Gerüchte, dass Primark in den Gewerbepark Mülheim-Kärlich kommen soll, wurden unserer Zeitung Anfang August offiziell bestätigt. Laut Plan soll die neue Filiale bereits im kommenden Jahr eröffnen. „Wir freuen uns auf unser neues Geschäft in Rheinland-Pfalz und sind stolz, künftig Teil von Deutschlands größter Shoppingmeile zu sein“, hieß es von dem aus Irland stammenden Unternehmen.

Aktuell gibt es keine weiteren Primark-Filialen in Rheinland-Pfalz, wie das Unternehmen auf Nachfrage unserer Zeitung mitteilt. Den Standort Kaiserslautern habe man wegen einer „Anfang 2023 angekündigten strategischen Neuausrichtung des Standort-Portfolios“ aufgegeben. Die nächste Primark-Filiale für Menschen aus der Region um Koblenz stand bisher in Bonn.