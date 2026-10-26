Wer gräbt, der findet Gewehr, Scherben & Stroh – Funde im Neubaugebiet Urmitz Eva Hornauer 26.10.2026, 09:30 Uhr

i Noch vor dem Spatenstich und damit vor Baubeginn wurden im Neubaugebiet in Urmitz Funde gemacht: Ein Team der Landesarchäologie entdeckte Siedlungsabfälle, genauer gesagt Scherben. Eva Hornauer

„Wer im Boden wühlt, weiß nie, was einen erwartet“, sagt Reinhold Jeck von der VG Weißenthurm. Er ist Projektverantwortlicher für den Ausbau des Neubaugebiets in Urmitz. Und mit Blick auf das Areal im Rheindorf hat er damit nicht unrecht.

Am südlichen Ortsrand von Urmitz am Rhein entsteht derzeit ein Neubaugebiet. Genauer gesagt finden hier die Tiefbauarbeiten statt. Dazu werden die Rohre und Leitungen verlegt, die später die Häuslebauer dringend brauchen: Abwasserkanäle, Stromkabel, Trinkwasserleitungen und auch Versickerungsbecken für Regenwasser.







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