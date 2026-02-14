Vorfall in Mülheim-Kärlich „Gewalt an Schulen erreicht eine neue Dimension“ Annika Wilhelm 14.02.2026, 07:30 Uhr

i An der Realschule plus in Mülheim-Kärlich soll ein Elternteil einen Lehrer angegriffen haben. Rico Rossival

An der Realschule plus in Mülheim-Kärlich soll ein Elternteil einen Lehrer angegriffen haben. Darauf reagiert nun Jenny Groß, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Elternteil und einem Lehrer an der Realschule plus in Mülheim-Kärlich soll es Mitte Januar gekommen sein. Das bestätigte jüngst die Polizei auf Rechercheanfrage unserer Zeitung. Wie genau der Vorfall vonstattenging, dazu macht die Polizei noch keine Angaben.







