Vorfall in Mülheim-Kärlich
„Gewalt an Schulen erreicht eine neue Dimension“
An der Realschule plus in Mülheim-Kärlich soll ein Elternteil einen Lehrer angegriffen haben.
Rico Rossival

An der Realschule plus in Mülheim-Kärlich soll ein Elternteil einen Lehrer angegriffen haben. Darauf reagiert nun Jenny Groß, bildungspolitische Sprecherin der CDU-Landtagsfraktion.

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem Elternteil und einem Lehrer an der Realschule plus in Mülheim-Kärlich soll es Mitte Januar gekommen sein. Das bestätigte jüngst die Polizei auf Rechercheanfrage unserer Zeitung. Wie genau der Vorfall vonstattenging, dazu macht die Polizei noch keine Angaben.

