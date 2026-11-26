„Orange Day“ in der Altstadt Gewalt an Frauen: Koblenzer sprechen über Opfer Wolfgang Lucke 26.11.2026, 16:00 Uhr

i Teilnehmerinnen sprechen beim Aktionstag gegen Gewalt an Frauen in der Koblenzer Altstadt mit Passanten. Veranstalter war der „Regionale Runde Tisch gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen Koblenz“. Wolfgang Lucke

Beim „Orange Day“, dem Tag gegen Gewalt an Frauen, hat in der Koblenzer Altstadt eine Aktion stattgefunden, die zu Gesprächen mit Passanten führte. Worum es dabei ging, und wie man selbst reagieren soll, wenn man von Gewalt im Umfeld erfährt.

Mitten in der Koblenzer Altstadt haben die auffällig in Orange gefärbten Schuhe am „Orange Day”, dem Aktionstag gegen Gewalt an Frauen, ein deutliches Zeichen gesetzt. Jedes Paar stand für eine der mehr als 100 Frauen, die im Jahr 2025 in Deutschland durch Gewalt ums Leben kamen.







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