Kritische Infrastruktur Gesundheit: An vielen Stellen krankt das System Alexander Thieme-Garmann 07.01.2026, 18:00 Uhr

i Die Kliniken der Bundeswehr - hier das BWZK in Koblenz - müssen sich auch mancher Cyber-Attacke erwehren. Laura Bergeest/Bundeswehr

Die kritische Infrastruktur ist unter Beschuss, das ist nicht erst seit dem Anschlag auf das Stromnetz in Berlin bekannt. In der Koblenzer Casino-Gesellschaft analysierte der Leiter des Zentralen Sanitätsdienstes der Bundeswehr die Probleme.

Aus Anlass ihres Gründungsfests hatte die Koblenzer Casino-Gesellschaft den Generaloberstabsarzt der Bundeswehr, Dr. Ralf Hoffmann, eingeladen, der im Zentrum Innere Führung einen Vortrag über das Thema „Aktuelle sicherheitspoltische Herausforderungen für Europa und die Folgerungen für den Sanitätsdienst der Bundeswehr“ hielt.







