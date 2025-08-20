Seit Anfang des Monats gibt es rund um Koblenz eine gefährliche Serie von Diebstählen: Immer wieder werden Gullydeckel gestohlen. Nun gibt es erste Festnahmen. Aber sind die Männer für alle Taten verantwortlich?

Zwei Männer aus dem Raum Koblenz wurden gefasst, denen der Diebstahl von Gullydeckeln in den vergangenen Wochen in der Region zur Last gelegt wird. Vermutlich sind die Ermittlungen damit aber nicht zu Ende: „Nach den mir vorliegenden Informationen besteht derzeit kein Zusammenhang zwischen den Taten aus anderen Regionen“, so Oberstaatsanwältin Kirsten Mietasch auf Nachfrage unserer Zeitung.

Am Dienstag hatte die Staatsanwaltschaft gegenüber unserer Zeitung über Ermittlungsverfahren informiert, die sie gegen einen 19-Jährigen und einen 36-Jährigen aus dem Raum Koblenz eingeleitet hat. Den beiden Männern wird vorgeworfen, am 2. August insgesamt 19 Gullydeckel im Bereich der Straßen K26 und K27 in Roes (Kreis Cochem-Zell) gestohlen und an einen Schrotthändler verkauft zu haben. Dabei sollen die Beschuldigten jeweils billigend die Gefährdung anderer Straßenverkehrsteilnehmer in Kauf genommen haben.

Das würde aber bedeuten: Andere Diebe haben die mittlerweile fast nicht mehr zählbaren Gullydeckel-Diebstähle aus der Region – etwa rund um Wolken, Lonnig, Kobern-Gondorf, Rübenach, Kesselheim, zuletzt Horchheim und Moselweiß/Karthause – begangen. Bisher gibt es dazu keine weiteren Infos.

Der 19-Jährige befindet sich in einer Justizvollzugsanstalt, da Fluchtgefahr besteht, meldet die Staatsanwaltschaft. Er hat von seinem Schweigerecht Gebrauch gemacht. Der 36-jährige mutmaßliche Mittäter befindet sich weiterhin auf freiem Fuß.