Kritisches Infoblatt kursiert Gespräche stocken: Droht ZF Koblenz ein Arbeitskampf? Peter Meuer 25.06.2026, 15:05 Uhr

i Der Automobilzulieferer ZF betreibt seinen Koblenzer Standort im Industriegebiet in Kesselheim. Ingo Beller

Bei ZF Koblenz stocken offenbar die Verhandlungen um den Jobabbau. Der Betriebsrat spricht von einer bewussten Verzögerungstaktik, am Standort kursiert ein kritisches Informationsblatt. Und die IG Metall? Bereitet sich nun auch auf Eskalation vor.

Am ZF-Standort in Koblenz stehen die Zeichen auf Eskalation. In den Verhandlungen um die Zukunft des Standortes und Hunderter Stellen hat der Betriebsrat der Unternehmensführung nun vorgeworfen, eine Einigung zu verzögern. Am Standort des Automobilzulieferers kursiert seit einigen Tagen ein überaus kritisches Informationsblatt, in dem sich die Arbeitnehmervertreter an die Belegschaft wenden.







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