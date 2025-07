In den Debatten zum Tauris geht es auch immer wieder darum: Man braucht einen Ort, wenigstens auf Ebene der Verbandsgemeinde, wo Schwimmunterricht und Vereinsschwimmen stattfinden können. So ist das Schulschwimmen derzeit geregelt.

Seit fünf Jahren ist das Spaß- und Freizeitbad Tauris in Mülheim-Kärlich zu. Kein Planschen mehr, kein Runtersausen der Rutsche. Aber eben auch kein Schwimmen mehr. In den politischen Diskussionen rund um das Bad wird das auch immer wieder angesprochen: Man braucht – zumindest auf Ebene der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm – eine Möglichkeit zum Schwimmen, vor allem auch, um den Schwimmunterricht durchzuführen.

Bisweilen bedeutet Schulschwimmen in der VG Weißenthurm, dass die Schülerinnen und Schüler in andere Bäder in der Region gebracht werden. Laut Auskunft der Verbandsgemeinde steht derzeit – und auch nach den Sommerferien – an fünf Schulen Schwimmunterricht auf dem Stundenplan.

Eine Übersicht: Die Grundschule Bassenheim bringt die Kinder in das Schwimmbad der Barmherzigen Brüder Saffig. In Mülheim-Kärlich steht in den Grundschulen St. Peter & Paul und Christophorus sowie am Mittelrhein-Gymnasium Schwimmunterricht auf dem Stundenplan. Die Jungen und Mädchen gehen dafür in die Deichwelle nach Neuwied. Die Außenstelle der Realschule plus in Weißenthurm steuert das Stadtbad und das Freizeitbad in Andernach für den Unterricht an.