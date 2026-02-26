Das ewige Gestell in Koblenz Gerüst am Münzmeisterhaus: Mehr Schutz als Bauhelfer Matthias Kolk 26.02.2026, 15:30 Uhr

i Seit vielen Jahren ist das Münzmeisterhaus in der Koblenzer Altstadt eingerüstet. Mirco Klein

Bis das Gerüst um das Münzmeisterhaus so lange steht wie das Haus selbst, müssten noch Jahrhunderte vergehen. Trotzdem ist die Lebenszeit des Baugerüsts schon beachtlich. Aber warum wurde es nie abgebaut, obwohl die „Alte Münz“ nie saniert wurde?

Zur Zukunft des Münzmeisterhauses in Koblenz haben sich zuletzt viele geäußert, der Wunsch in der Stadt ist groß, dass aus ihm mehr wird als ein eingerüstetes Mauerwerk. Aber: Warum ist die „Alte Münz“ eigentlich schon so lange eingerüstet, obwohl dort nicht wirklich gebaut wurde?







Artikel teilen

Artikel teilen