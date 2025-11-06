Ehemaliges Hotel Bastian Gericht lehnt Beschwerde gegen Luxus-Projekt auf der Karthause ab 06.11.2025, 16:00 Uhr

i Auf der Koblenzer Karthause soll das Luxusbauvorhaben Maiblick Living entstehen. Rhein-Zeitung

Dieses Gerichtsurteil zum Koblenzer Luxusprojekt war mit Spannung erwartet worden. Jetzt ist klar: Die Beschwerde eines Anwohners gegen das Bauvorhaben auf der Karthause wurde zunächst abgelehnt. Doch der Rechtsstreit geht weiter.

Eilantrag abgelehnt: Auf zwei DIN-A4-Seiten erläutert das Koblenzer Verwaltungsgericht in einer Pressemeldung, warum es die Klage eines Nachbarn zum Koblenzer Luxusbauprojekt Maiblick Living mit Beschluss vom 21. Oktober abschmettert. Darin geht das Gericht allerdings nicht auf weitere wesentliche Kritikpunkte des Anwohners ein und lässt einige Fragen offen.







