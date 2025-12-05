Wahlen in der VG Weißenthurm Gerd Harner: Mülheim-Kärlich ist mir wichtig Hannah Klein 05.12.2025, 12:00 Uhr

i Gerd Harner (FWG) kanditierte Mitte November bei der Wahl in der Verbandsgemeinde Weißenthurm für den Bürgermeisterposten. Dabei konnte er sich nicht gegen Amtsinhaber Thomas Przybylla (CDU) durchsetzen. Im Interview mit unserer Redaktion blickt er nun auf den Wahlkampf zurück. Alexej Zepik

Im Wahlkampf um den Posten des Bürgermeisters der VG Weißenthurm konnte sich Gerd Harner nicht behaupten. Wie ging es ihm nach der Wahl? Und: Was nimmt er an Erfahrungen mit? Im Interview zieht er Bilanz.

Gerd Harner (FWG) konnte sich im Wahlkampf um den Bürgermeisterposten in der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm Mitte November nicht gegen seinen Konkurrenten Thomas Przybylla (CDU) durchsetzen. Wie erging es Harner, der ehrenamtlicher Stadtbürgermeister von Mülheim-Kärlich ist, nach der Wahl?







Artikel teilen

Artikel teilen