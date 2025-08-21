Im Rennen um den Chefsessel der VG Weißenthurm könnte es jetzt doch noch spannend werden: Ein Gegenkandidat zum aktuellen Amtsinhaber, Thomas Przybylla, ist gefunden worden.

Die Katze ist aus dem Sack: Bei der im November anstehenden Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde(VG) Weißenthurm wird Amtsinhaber Thomas Przybylla (CDU) einen Herausforderer haben. Der bisherige Stadtbürgermeister von Mülheim-Kärlich, Gerd Harner (FWG), wird für die Freie Wählergruppe seinen Hut in den Ring werfen. Das verriet er gegenüber unserer Zeitung. Seine Kandidatur wurde auf der Mitgliederversammlung der FWG VG Weißenthurm am Mittwochabend einstimmig beschlossen.

Da nicht nur drei von sieben Stadt- und Ortsbürgermeistern der VG aus den Reihen der FWG kommen und die Freie Wählergruppe auch auf Ebene der Verbandsgemeinde bei den Kommunalwahlen ordentlich zugelegt hat (zweitstärkste Kraft im VG-Rat nach der CDU), wolle man die eigene „Basis auch weiter personell ausbauen“, so Harner. Auch der zweite Beigeordnete der VG Weißenthurm, Karl Mannheim (FWG), betonte gegenüber unserer Zeitung: „Die Aufstellung eines Kandidaten hat einen einfachen Grund: In der Verbandsgemeinde haben wir uns zu einer relativ starken politischen Größe entwickelt.“

i Um den Chefsessel in der VG Weißenthurm werden sich – so der aktuelle Stand – Amtsinhaber Thomas Przybylla und Gerd Harner bewerben. Eva Hornauer

Wichtig war es der FWG aber, dass ein Kandidat nicht nur um der schieren Kandidatur willen aufgestellt werden sollte. Hätte sich kein adäquater Kandidat gefunden, dem man das Amt auch zutraue, hätte man lieber niemanden aufgestellt. „Wir haben nach den Ergebnissen der letzten Jahre gesagt: Es wäre schon gut, wenn ein Kandidat gefunden wird“, sagt Guido Baulig, der FWG-Fraktionsvorsitzende im VG-Rat. „Das kann aber auch nicht jeder machen. Ein VG-Bürgermeisterkandidat braucht ein gewisses Standing in der Gesellschaft und auch Erfahrung.“ Das habe man in Harner gefunden.

„Ich habe mir viele Gedanken im Vorfeld dieser Entscheidung gemacht“, erzählt Harner unserer Zeitung. Er habe auch Respekt vor der Herausforderung des Amtes, möchte aber – falls er gewählt wird – als VG-Bürgermeister fraktionsübergreifende Politik für die Bürgerinnen und Bürger machen. Auch der Wirtschaftsstandort VG Weißenthurm liege ihm dabei am Herzen, sagt er.