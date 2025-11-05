Feuerwehr Koblenz-Horchheim Gerätehaus braucht stabileres Fundament als Bolzplatz 05.11.2025, 12:36 Uhr

i So soll das neue Feuerwehrgerätehaus in Horchheim auf dem Gelände des Bolzplatzes in der Emser Straße einmal aussehen. Stadtverwaltung Koblenz

Vom neuen Feuerwehrgerätehaus für den Koblenzer Stadtteil Horchheim gibt es zwar schon Ansichten. Doch bevor gebaut werden kann, müssen mögliche Mehrausgaben geklärt werden. Denn: Offenbar werden Bohrpfahlgründungen nötig. So ist der Stand.

Damit die Feuerwehr im Koblenzer Stadtteil Horchheim ein neues Gerätehaus auf dem Bolzplatz in der Emser Straße bekommen kann, werden zwei Bauprojekte geplant: Nicht nur das Gebäude selbst wird errichtet, sondern auch eine neue Stützwand soll die alte ersetzen.







