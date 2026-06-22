Auf Bolzplatz in Horchheim Geplanter Feuerwehr-Neubau in Koblenz sorgt für Streit Katrin Steinert 22.06.2026, 09:30 Uhr

i Der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Koblenz-Horchheim ist aktuell wieder Thema in den städtischen Gremien, weil die Umsetzung auf dem Bolzplatz Mehrkosten verursacht. Stadt Koblenz

Die freiwillige Feuerwehr in Horchheim soll ein neues Zuhause bekommen. Das wollen sicher alle Beteiligten in Koblenz. Nur gibt es verschiedene Interessen, die am Bolzplatzgelände aufeinanderprallen. Was der Stand ist und wie es weitergeht.

Für Außenstehende ist es sicher nicht ganz nachvollziehbar, was da rund um das geplante neue Feuerwehrgerätehaus im Koblenzer Stadtteil Horchheim eigentlich vor sich geht. Am Donnerstag, 25. Juni (Beginn: 15 Uhr, Historischer Rathaussaal), wird der Stadtrat darüber beschließen, ob trotz der Mehrkosten von mehr als 1,2 Millionen Euro und einer Verkleinerung der Freizeitfläche das Vorhaben weiter verfolgt wird.







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