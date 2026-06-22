Auf Bolzplatz in Horchheim 
Geplanter Feuerwehr-Neubau in Koblenz sorgt für Streit 
Der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Koblenz-Horchheim ist aktuell wieder Thema in den städtischen Gremien, weil die
Der geplante Neubau des Feuerwehrgerätehauses in Koblenz-Horchheim ist aktuell wieder Thema in den städtischen Gremien, weil die Umsetzung auf dem Bolzplatz Mehrkosten verursacht.
Stadt Koblenz

Die freiwillige Feuerwehr in Horchheim soll ein neues Zuhause bekommen. Das wollen sicher alle Beteiligten in Koblenz. Nur gibt es verschiedene Interessen, die am Bolzplatzgelände aufeinanderprallen. Was der Stand ist und wie es weitergeht. 

Lesezeit 3 Minuten
Für Außenstehende ist es sicher nicht ganz nachvollziehbar, was da rund um das geplante neue Feuerwehrgerätehaus im Koblenzer Stadtteil Horchheim eigentlich vor sich geht. Am Donnerstag, 25. Juni (Beginn: 15 Uhr, Historischer Rathaussaal), wird der Stadtrat darüber beschließen, ob trotz der Mehrkosten von mehr als 1,2 Millionen Euro und einer Verkleinerung der Freizeitfläche das Vorhaben weiter verfolgt wird.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionBauen & Wohnen

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren