Möbelgigant XXXLutz will sich an der Koblenzer B9 ansiedeln. Neben dem Spielzeuggeschäft Smyths Toys müsste auch der Adler-Modemarkt weichen. Dessen Filiale gibt es seit 36 Jahren, und die hat sich mitten im Industriegebiet offenbar bewährt.
Lesezeit 2 Minuten
Im Adler-Modemarkt an der Koblenzer B9 können Kunden zwischen mehr als 75 Bekleidungsmarken wählen: Darunter sind Adidas, Betty Barclay, Bugatti, Camel Active, Mustang, Puma und Tamaris. Den Standort mitten im Industriegebiet vor den Toren der Stadt gibt es seit 36 Jahren.