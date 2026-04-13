Koblenzer Filiale soll weichen
Geplante XXXLutz-Ansiedlung: Das ist Adler Mode
An der Koblenzer B9 direkt neben Mömax plant Möbelgigant XXXLutz einen Neubau. Die Filialen von Smyths Toys und Adler Mode müsst
An der Koblenzer B9 direkt neben Mömax plant Möbelgigant XXXLutz einen Neubau. Die Filialen von Smyths Toys und Adler Mode müssten weichen.
Alexej Zepik

Möbelgigant XXXLutz will sich an der Koblenzer B9 ansiedeln. Neben dem Spielzeuggeschäft Smyths Toys müsste auch der Adler-Modemarkt weichen. Dessen Filiale gibt es seit 36 Jahren, und die hat sich mitten im Industriegebiet offenbar bewährt. 

Lesezeit 2 Minuten
Im Adler-Modemarkt an der Koblenzer B9 können Kunden zwischen mehr als 75 Bekleidungsmarken wählen: Darunter sind Adidas, Betty Barclay, Bugatti, Camel Active, Mustang, Puma und Tamaris. Den Standort mitten im Industriegebiet vor den Toren der Stadt gibt es seit 36 Jahren.

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