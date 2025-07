Kitaplätze in Koblenz werden dringend gebraucht – das ist völlig unstrittig. Einen geplanten Wald-Kindergarten auf der Karthause lehnen Anwohner aber ab. Was dahinter steckt.

Der Verkehr, wenn Eltern die Kinder bringen, der Betreiber, den sie für ungeeignet halten: Mehrere Argumente führen Anwohner auf der Karthause gegen einen dort geplanten Wald-Kindergarten auf. Mittlerweile haben die Anwohner Widerspruch eingelegt. Die wichtigsten Infos.

i Zwischen der Norwichstraße und dem Spielplatz ist der Standort des Bauwagens geplant, zeigen Baudezernent Andreas Lukas (links) und Jugendamtsleiter Peer Pabst. Doris Schneider

1 Was ist geplant? Neben dem Panoramaweg auf der Karthause – an der Stelle, wo die Norwichstraße auf das waldige Gelände stößt – ist ein kleines Stück eingezäunt. Hier werden die Fundamente gelegt, auf denen ein Bauwagen stehen soll, zeigt der Koblenzer Baudezernent Andreas Lukas bei einem Ortstermin. Drei mal elf Meter ist der Wagen groß. Den 20 Kindern, die hier in der Wald-Kita tagsüber betreut werden sollen, dient der Bauwagen vor allem als Sammel- und Schutzraum.

Denn eigentlich ist das Konzept eines Wald-Kindergartens, dass die Kinder den weit überwiegenden Teil des Tages draußen verbringen. Sie sammeln sich zwischen 7.45 und 8.30 Uhr am Bauwagen und bleiben nur in Ausnahmefällen dort, wenn das Wetter richtig schlecht ist oder sie ausnahmsweise beispielsweise mal basteln, sagt Jugendamtsleiter Peer Pabst. „Der Bauwagen dient nur als temporärer Schutzraum im Falle von unvorhersehbaren extremen Witterungsbedingungen sowie als Lagerraum ... und ist nicht zum dauerhaften Aufenthalt gedacht“, steht im Erläuterungsbericht der Stadt.

2 Was ist ein Wald-Kindergarten? Das Konzept stammt ursprünglich aus Skandinavien. Die Kinder sind in der Regel drei bis sechs Jahre alt und sie halten sich mehr oder weniger den ganzen Tag draußen auf, meist im Wald. Es gibt schon eine Waldgruppe in Koblenz, nämlich eine Gruppe aus der Kita unter dem Regenbogen in der Vorstadt. Von hier aus gehen 16 Kinder im Alter von vier bis sechs Jahren jeden Tag in den Stadtwald. Auch in vielen anderen Orten rund um Koblenz gibt es Wald-Kindergärten, in denen die Kinder dauernd draußen sind und in der Natur und mit der Natur leben. „Das ist nicht für jedes Kind das richtige, aber für manche passt es perfekt“, sagt Baudezernent Lukas.

3 Wie kam es zu dem Projekt auf der Karthause? Dem Antrag des Vereins „SenseAbilityAcademy“, in Koblenz einen Wald-Kindergarten zu betreiben, steht die Stadt mit allen politischen Gremien seit Jahren einstimmig positiv gegenüber, berichtet der Baudezernent. Bereits seit 2018 seien verschiedene Flächen geprüft und wieder verworfen worden. So standen etwa das alte Schwimmbadgelände in Stolzenfels, der Remstecken, der Spielplatz an der Arenberger Straße, der am Römerkastell, der Spielplatz am Werk Bleidenberg, der Spielplatz am Kratzkopfer Hof auf dem Asterstein, der Waldspielplatz nahe dem Kühkopf, der Spielplatz auf dem Oberwerth und der Spielplatz am Eulenhorst zur Prüfung.

Bei allen gab es Aspekte, die den Standort nicht unterstützen – von fehlendem Wald bis hin zu zu kleinen Flächen. Hier unmittelbar neben dem Spielplatz an der Norwichstraße sind die Bedingungen laut Andreas Lukas erfüllt, der Bauantrag wurde genehmigt. Die 20 Plätze der Wald-Kita sind im Kita-Bedarfsplan der Stadt verankert, sie sind für die Eltern wie alle anderen beitragsfrei. Koblenz betreibt ja die wenigsten Kitas selbst, und eine bunte Mischung an Betreibern ist gewünscht, sagt Jugendamtsleiter Peer Pabst.

4Anwohner erfahren spät von dem Projekt: Erst durch eine Ortsbegehung der CDU mit dem Baudezernenten haben Anwohner am 5. Juli überhaupt von dem Vorhaben erfahren, sagt der Karthäuser Michael Grohmann im Telefonat mit unserer Zeitung. Die Anwohner fühlen sich überfahren, haben massive Kritik am Projekt. „Dabei ist uns wirklich wichtig, dass wir sehen, dass eine Waldkita gut wäre für Koblenz“, sagt Grohmann. „Aber der Standort und der Betreiber sind in unseren Augen nicht gut.“

i Eltern sollen ihr Auto am Parkplatz Weimarer Straße abstellen und ihr Kind über den Panoramaweg zum Bauwagen bringen. Doris Schneider

5Das ist die Kritik der Anwohner am Standort: Die Anwohner haben unter anderem Angst vor dem Verkehr. Denn die Norwichstraße ist schmal und kurvig, am Ende ist ein Wendehammer. Es gibt keine Parkmöglichkeiten. Wenn hier jeden Morgen Eltern ihre Kinder bringen, gäbe es Chaos, sagt Grohmann für die neue Bürgerinitiative, die sich spontan gegründet hat und der etwa 30 Parteien angehören.

Dass Kinder mit dem Auto durch die Norwichstraße gebracht werden, ist indes auch nicht geplant, sagt Baudezernent Lukas: „Wir haben festgelegt, dass die Eltern am Parkplatz Weimarer Straße parken und entweder den Panoramaweg entlang oder durchs Wohngebiet zu Fuß ihre Kinder bringen.“ Das werde notfalls auch kontrolliert und im Herbst noch einmal mit Anwohnern besprochen. „Wenn es Probleme gibt, werden wir Lösungen finden, notfalls mit Pollern“, sagt Andreas Lukas. Die Anwohner sind nicht überzeugt: „Dass ein ganzes Wohngebiet mit Schranken oder Pollern abgesperrt wird, gibt es sonst nirgends“, sagt Anwohner Michael Grohmann.

6 Darf hier im reinen Wohngebiet überhaupt gebaut werden? Auch hier gibt es in Mails an den Stadtvorstand und Petitionen an die Stadt Kritik vonseiten der Anwohner: Hier an dieser Stelle auf der Karthause dürfe gar nicht gebaut werden, heißt es da sinngemäß. Doch die Stadt sieht keine Probleme: Der Bauwagen ist nicht einmal ein festes Bauwerk, auch wenn er auf Fundamenten ruht, mit denen er aber nicht verbunden ist. Und: Selbst in einem reinen Wohngebiet dürfe seit einigen Jahren eine Kita errichtet werden, sagt Lukas, denn Kinderlärm gilt sozusagen nicht als Lärm.

i Der Bauwagen wird gerade hergestellt. Stefan Valentin

7 Das ist die Kritik am Betreiber: Betrieben werden soll der Wald-Kindergarten vom Verein „SenseAbilityAcademy“, der an die Stadt herangetreten ist und bereits im Jahr 2019 seine Pläne im Jugendhilfe-Ausschuss vorgestellt hat. Der Verein betreibt derzeit 14 Wald-Kindergärten in drei Bundesländern, so Jugendamtsleiter Peer Pabst. Googelt man den Verein und die Vorsitzende Asha Scherbach, so findet man ein paar Informationen der Antifa, in denen der Verein in die Nähe von Reichsbürgern gerückt wird. Man findet einen freundlichen Artikel in der Babenhäuser Zeitung über den dortigen Waldkindergarten. Und man findet einen Artikel aus Rheinfelden, dass die Gemeinde den Verein als Betreiber für die geplante Wald-Kita abgelehnt hat. Dass der Wald-Kindergarten in Koblenz von diesem Verein betrieben werden soll, dagegen wehrt sich die Bürger-Initiative.

Baudezernent Lukas und Jugendamtsleiter Pabst dagegen sehen die Verantwortung nicht bei der Stadt. Das Landesjugendamt und das zuständige Ministerium prüften derzeit den Betreiber, bevor die Betriebsgenehmigung erteilt würde. Das sei im Übrigen ganz unabhängig von den Protesten der Anwohner. Wenn alles wie geplant laufe, können die ersten Kinder ab September sukzessive in der Wald-Kita eingewöhnt werden.

8Gibt es schon Anmeldungen für die Wald-Kita? Nein, so Stadt-Pressesprecher Thomas Knaak, denn die Wald-Kita kann im System zur Anmeldung erst freigegeben werden, wenn die Betriebserlaubnis vom Landesjugendamt erteilt wurde. „Dies wird wegen der anstehenden Prüfung noch etwas dauern.“ Die Plätze werden dann wie alle anderen in Koblenz über das Anmeldesystem Little Bird verteilt.