Investition in den Tourismus Geplante Gästegebühr in Koblenz verunsichert Hoteliers Wolfgang Lucke 14.03.2026, 16:00 Uhr

i Nicht nur für die Übernachtungen sollen Gäste in Koblenz künftig zahlen, sondern voraussichtlich auch eine Gebühr pro Nacht und Person, die in die Entwicklung des Tourismus fließen soll. Stephanie Pilick/picture alliance /dpa

Die Stadt Koblenz will ab dem 1. Oktober einen Beitrag von Übernachtungsgästen erheben, um sich touristisch weiterzuentwickeln. Die Pläne lösen bei den Chefs von Beherbergungsbetrieben viele Fragen aus. So ist der Stand.

Ab dem 1. Oktober soll von Übernachtungsgästen in Koblenz eine Gebühr erhoben werden, zweckgebunden, um die Stadt touristisch zu entwickeln. Jetzt fand eine Infoveranstaltung zu dem Gästebeitrag für die Fachöffentlichkeit statt. Dabei wurde schnell deutlich: Vor allem das Startdatum bereitet einigen Beherbergungsbetrieben Sorgenfalten.







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