Einer der größten Möbelhändler der Welt, ein überdimensionaler roter Stuhl als Markenzeichen, ein fast unsichtbarer Konzernchef: Das ist der Möbelgigant XXXLutz, der in Koblenz direkt an der B9 ein riesiges Geschäft eröffnen möchte.
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Allein in Deutschland hat die XXXLutz-Gruppe nach eigenen Angaben rund 12.000 Mitarbeiter. Sie arbeiten in 58 XXXLutz- sowie in 54 Mömax-Filialen. Während Mömax in Koblenz direkt an der B9 Richtung Norden bereits seit Juni 2021 einen Standort hat, soll hier in ein paar Jahren ein riesiges XXXLutz-Geschäft entstehen (21.