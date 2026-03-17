Von Handwerksfirma zu Gigant Geplante Ansiedlung in Koblenz: Das ist XXXLutz Jan Lindner 17.03.2026, 11:18 Uhr

i Das Möbelhaus Mömax gehört bereits zur XXXLutz-Gruppe. Direkt daneben soll in Koblenz an der B9 eine neue große XXXLutz-Filiale entstehen. Alexej Zepik

Einer der größten Möbelhändler der Welt, ein überdimensionaler roter Stuhl als Markenzeichen, ein fast unsichtbarer Konzernchef: Das ist der Möbelgigant XXXLutz, der in Koblenz direkt an der B9 ein riesiges Geschäft eröffnen möchte.

Allein in Deutschland hat die XXXLutz-Gruppe nach eigenen Angaben rund 12.000 Mitarbeiter. Sie arbeiten in 58 XXXLutz- sowie in 54 Mömax-Filialen. Während Mömax in Koblenz direkt an der B9 Richtung Norden bereits seit Juni 2021 einen Standort hat, soll hier in ein paar Jahren ein riesiges XXXLutz-Geschäft entstehen (21.







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