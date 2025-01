Auschwitz-Gedenken in Koblenz Generationen erinnern gemeinsam an Opfer der Nazis Winfried Scholz 28.01.2025, 16:00 Uhr

i Viele Menschen waren zur Statio zum Mahnmal am Reichensperger Platz gekommen. Winfried Scholz

Vor 80 Jahren setzte die Rote Armee den Gräueltaten im Konzentrationslager Auschwitz ein Ende. Zum Jahrestag kamen in Koblenz Jung und Alt zusammen, um an die zu erinnern, die von den Nazis ermordet wurden.

Würdig und eindrucksvoll wurde in Koblenz den über sechs Millionen Menschen gedacht, die im Zuge der Nazi-Gewaltherrschaft ermordet wurden. Am 27. Januar 1945 wurde das Vernichtungslager in Auschwitz durch die Rote Armee befreit. 1996 wurde das Datum auf Initiative des damaligen Bundespräsidenten Roman Herzog zum Nationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus ausgerufen.

Wählen Sie Ihr Abo und lesen Sie weiter: RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle Online-Artikel Zugriff auf alle Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

für 0,99 € testen 4 Wochenfür 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen Jetzt für 0,99 € testen E-Paper und RZ Plus Abonnement Zugriff auf alle

E-Paper Ausgaben und Online-Artikel Monatlich kündbar Monatlich kündbar Newsletter, Podcasts

und Videos Newsletter, Podcastsund Videos 4 Wochen

gratis testen Jetzt testen Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden

Artikel teilen







Artikel teilen