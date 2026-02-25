Rotes Kreuz Gemeinsinn im Blut und im Herzen Lars Hennemann 25.02.2026, 14:00 Uhr

i Der alte und der neue Vorstand des Koblenzer DRK-Kreisverbandes (von links): Präsidentin Sabine Anspach und ihr Vize, Oberbürgermeister David Langner haben Bürgermeisterin Ulrike Mohrs und Leo Biewer abgelöst. Biewer stand mehr als 20 Jahre an der Spitze des Kreisverbandes. DRK Koblenz/Peter Seydel

Nach über 20 Jahren hat Leo Biewer die Präsidentschaft des Koblenzer Kreisverbandes des Roten Kreuzes abgegeben. Vor einem knappen Vierteljahrhundert war der Verband selbst in Not. Heute hilft er Hunderttausenden von Menschen in der Region.

Wenn am 7. März der Koblenzer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Hauptverwaltung der Debeka zum „Markt der Möglichkeiten“ einlädt, dann ist das nicht nur in der Gegenwart ein schöner Termin, zu dem pflichtschuldig auch Oberbürgermeister David Langner und der wahlkämpfende Ministerpräsident Alexander Schweitzer kommen.







