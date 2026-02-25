Nach über 20 Jahren hat Leo Biewer die Präsidentschaft des Koblenzer Kreisverbandes des Roten Kreuzes abgegeben. Vor einem knappen Vierteljahrhundert war der Verband selbst in Not. Heute hilft er Hunderttausenden von Menschen in der Region.
Lesezeit 3 Minuten
Wenn am 7. März der Koblenzer Kreisverband des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) in der Hauptverwaltung der Debeka zum „Markt der Möglichkeiten“ einlädt, dann ist das nicht nur in der Gegenwart ein schöner Termin, zu dem pflichtschuldig auch Oberbürgermeister David Langner und der wahlkämpfende Ministerpräsident Alexander Schweitzer kommen.