20 Jahre Koblenzer Verein Gemeinschaftswohnen: Für sich, aber nicht allein Doris Schneider 18.03.2026, 11:21 Uhr

i Christine Holzing engagiert sich seit Jahrzehnten für Gemeinschaftswohnprojekte. Der von ihr mitgegründete Verein Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz setzt sich seit 20 Jahren für Wohnprojekte ein. Doris Schneider

Leben einzeln und frei wie ein Baum und dabei brüderlich wie ein Wald – diese Sehnsucht teilen viele Menschen in Koblenz. Der Verein Gemeinsam Wohnen setzt sich seit 20 Jahren dafür ein. Vorsitzende Christine Holzing blickt zurück und nach vorn.

Viele Menschen wünschen sich eine engere Hausgemeinschaft, ein Miteinander, das aus mehr als einem „Guten Morgen“ besteht. „Wir haben mit der Statistikstelle eine Umfrage in Koblenz gemacht und festgestellt, dass etwa die Hälfte der Menschen neue Wohnformen wie Gemeinschaftswohnen gut findet“, sagt Christine Holzing, Mitgründerin und Vorsitzende des Vereins Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz.







Artikel teilen

Artikel teilen