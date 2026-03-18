Leben einzeln und frei wie ein Baum und dabei brüderlich wie ein Wald – diese Sehnsucht teilen viele Menschen in Koblenz. Der Verein Gemeinsam Wohnen setzt sich seit 20 Jahren dafür ein. Vorsitzende Christine Holzing blickt zurück und nach vorn.
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Viele Menschen wünschen sich eine engere Hausgemeinschaft, ein Miteinander, das aus mehr als einem „Guten Morgen“ besteht. „Wir haben mit der Statistikstelle eine Umfrage in Koblenz gemacht und festgestellt, dass etwa die Hälfte der Menschen neue Wohnformen wie Gemeinschaftswohnen gut findet“, sagt Christine Holzing, Mitgründerin und Vorsitzende des Vereins Gemeinsam Wohnen in der Region Koblenz.