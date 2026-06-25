AWO-Projekt zum Mitmachen Gemeinsam gärtnern und quatschen – mitten in Koblenz Judith Nick 25.06.2026, 10:35 Uhr

i Hobbygärtnerin Georgina Schwarz erntet in Koblenz Salat aus dem Hochbeet im AWO-Garten. Judith Nick

Man stelle sich vor, man hätte ein großes Stück Garten und könnte einfach drauf losgärtnern. In Koblenz gibt es so eine Anlage zwischen Neuendorf und Lützel. Wir haben den interkulturellen Gemeinschaftsgarten der AWO und deren Hobbygärtner besucht.

Grün, soweit das Auge reicht. Bei Wind rauschen die Blätter der großen Walnussbäume der Nachbargärten, auch ein paar Vögel hört man zwitschern. Georgina Schwarz, schwarze Lederjacke, die dunklen Haare locker zum Dutt gebunden, steckt sich eine Erdbeere in den Mund und schwärmt: „Man denkt das gar nicht, dass das hier mitten in der Stadt ist.







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