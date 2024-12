Für Senioren Gemeindeschwestern wollen Freund und Helfer sein Johannes Kirsch 10.12.2024, 11:17 Uhr

i Die Hand einer Pflegefachkraft liegt auf der Hand einer Bewohnerin eines Seniorenheims. Auch die Gemeindeschwester Plus in der Region soll mit ihrem Angebot soziale Kontakte zu Senioren aufbauen. Symbolfoto: Sina Schuldt/dpa dpa

In der VG Weißenthurm gibt es seit Kurzem zwei Gemeindeschwestern plus, auch die VG Rhein-Mosel beschäftigt seit einigen Monaten ein solche Pflegekraft. Ihr Ziel ist ältere Menschen vor Pflegebedürftigkeit zu bewahren

Einer älter werdenden Gesellschaft und der steigenden Zahl an Pflegebedürftigen Herr werden: Daniela Degner und Larissa Rieken nehmen sich dieser Herausforderung an. Die beiden gelernten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen sind seit einigen Wochen Gemeindeschwestern plus in der Verbandsgemeinde (VG) Weißenthurm.

