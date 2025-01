Hochwasser an Rhein und Mosel Gemeinden und Städte trotzen dem Hochwasser Stefanie Braun

Matthias Kolk 10.01.2025, 15:55 Uhr

i In Kobern-Gondorf hat die Mosel am Freitag eine Unterführung in den Ort geschwemmt. Sascha Ditscher

Die Gemeinden und Städte an Rhein und Mosel sind wie so häufig am Jahresanfang von Hochwasser betroffen – die Lage ist bisher entspannt. Ärgerlich seien allerdings Fälle von Autofahrern, die Absperrungen missachten und sich im Hochwasser festfahren.

Alle Jahre wieder – wie so oft zu Anfang eines neuen Jahres ist die Region unmittelbar an Rhein und Mosel auch im Januar 2025 von Hochwassern betroffen. Der Höchststand wird in der Nacht von Freitag auf Samstag erwartet, derzeit ist bereits mit Verkehrseinschränkungen zu rechnen.

