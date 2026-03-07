Fördermittel für Uni Koblenz: Gelder zur Erprobung der Wasserstoffnutzung übergeben
Fördermittel für Uni Koblenz
Gelder zur Erprobung der Wasserstoffnutzung übergeben
Freude bei der Uni Koblenz: Sie erhielt von Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt einen Förderbescheid über rund 2,4 Millionen Euro für ein Forschungsprojekt..
Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt hat dem Präsidenten der Universität Koblenz, Stefan Wehner, einen Förderbescheid in Höhe von rund 2,4 Millionen Euro aus EU- und Landesmitteln für das Projekt „Hydrofuture“ der Professur „Technische Chemie und Korrosionswissenschaften“ unter Leitung von Peter Quirmbach überreicht, teilt das Wirtschaftsministerium mit.