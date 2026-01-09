Entscheidung vor Gericht Gehört Münzmeisterhaus bald wieder der Stadt Koblenz? Jan Lindner 09.01.2026, 12:01 Uhr

i Leider ein gewohnter Anblick: Das Münzmeisterhaus am Koblenzer Münzplatz ist seit Jahren eingerüstet (Archivfoto). Doris Schneider

Eingerüstet, ungenutzt, leer stehend: Viele kennen das altehrwürdige Münzmeisterhaus in der Koblenzer Altstadt nicht anders. Ende Januar steht eine Gerichtsentscheidung an. Ob danach endlich Bewegung in die Sache kommt?

Es gab viele Versprechungen, Ideen und Pläne: Doch beim altehrwürdigen Münzmeisterhaus in der Koblenzer Altstadt gibt es seit Jahren keine Bewegung. Es ist eingerüstet, wird nicht genutzt und steht leer. Ende Januar steht am Koblenzer Landgericht eine Entscheidung an.







Artikel teilen

Artikel teilen