Gefangen: Katze Lilly nach vier Wochen wieder zu Hause

Über Wochen wurde eine als vermisst gemeldete Hauskatze immer wieder beim Umspannwerk in Kettig gesichtet. Dem Verein Eifel’wehren – Katastrophenhilfe gelang es – mit viel Geduld – das Tier einzufangen.
Eine Rettungsaktion der etwas anderen Art spielte sich jüngst in Kettig ab: Hauskatze Lilly wurde über den Zeitraum von einem Monat immer wieder im Bereich des Umspannwerks gesichtet. Sie war allerdings sehr scheu, mied den Kontakt zu Menschen, wie der Verein Eifel’wehren – Katastrophenhilfe, der die Rettungsaktion durchführte, in einer Pressemitteilung schilderte.