Umspannwerk in Kettig
Gefangen: Katze Lilly nach vier Wochen wieder zu Hause
Nach vier Wochen konnte Katze Lilly eingefangen und ihrer Besitzerin zurückgebracht werden.
Martina Günter

Über Wochen wurde eine als vermisst gemeldete Hauskatze immer wieder beim Umspannwerk in Kettig gesichtet. Dem Verein Eifel’wehren – Katastrophenhilfe gelang es – mit viel Geduld – das Tier einzufangen. 

Eine Rettungsaktion der etwas anderen Art spielte sich jüngst in Kettig ab: Hauskatze Lilly wurde über den Zeitraum von einem Monat immer wieder im Bereich des Umspannwerks gesichtet. Sie war allerdings sehr scheu, mied den Kontakt zu Menschen, wie der Verein Eifel’wehren – Katastrophenhilfe, der die Rettungsaktion durchführte, in einer Pressemitteilung schilderte.

