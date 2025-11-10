Gewerbepark Mülheim-Kärlich Gefährdete Industriestraßen-Raser andere Menschen? 10.11.2025, 14:30 Uhr

Mit einem silberfarbenen Golf war ein Fahrer am Samstag laut Zeugen viel zu schnell im Gewerbepark Mülheim-Kärlich unterwegs, gefährdete mutmaßlich mit waghalsigen Manövern teils auch andere Verkehrsteilnehmer. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Ein Golffahrer war am Samstagnachmittag nach Zeugenaussagen mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit im Gewerbepark Mülheim-Kärlich unterwegs, dabei nötigte und gefährdete er mutmaßlich andere Verkehrsteilnehmer. Der silberfarbene 4er-Golf könnte unter anderem viel zu schnell, so die Polizei, in der Industriestraße und er Fraunhoferstraße gefahren sein.







