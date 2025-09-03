Auf der Karthause sollen 21 Wohnungen im Hochpreissegment entstehen. Doch das Landgericht hat Anwohnern recht gegeben und untersagt, dass der Baukran weiter so genutzt werden darf. Davor bekamen sie noch eine Schadenersatzforderung von 150.000 Euro.

Der Tonfall in einer Passage des siebenseitigen Schreibens einer Koblenzer Anwaltskanzlei klingt recht siegesgewiss. „Am langen Ende wird es demgemäß zu einer (lastenfreien) Kranüberschwenkung kommen“, ist da zu lesen. Diese müssten die Anwohner in der Straße Auf dem Gockelsberg auf der Koblenzer Karthause dulden. Gegenüber, auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Bastian, ist das exklusive Bauprojekt Maiblick Living geplant, mit 21 Eigentumswohnungen in zwei Mehrfamilienhäusern und Tiefgarage .

Um sicherzugehen, dass die Anwohner den Ernst der Lage verstehen, schiebt die Kanzlei eine Schadenersatzforderung von 150.000 Euro hinterher. Weiter heißt es: Der Schaden, ergo der Betrag, wachse mit jedem Tag, an dem der Kran nicht genutzt werden dürfe. Auf den restlichen fünf Seiten erläutert die Kanzlei sehr detailliert die geplanten Kranarbeiten. Die viel größere Frage ist allerdings, ob das Maiblick Living nun überhaupt gebaut werden kann.

Denn: Die Forderung der Koblenzer Kanzlei, die man auch als unverhohlene Drohung lesen kann, ist Teil eines langwierigen Rechtsstreits zwischen der Capella Projektmanagement GmbH aus Berlin und Anwohnern auf der Karthause. Das Schreiben der Kanzlei ging eine gute Woche vorher raus, bevor das Koblenzer Landgericht mit Urteil vom 27. August untersagte, dass der Baukran Grundstücke der Anwohner auch lastenfrei überschwenken darf.

Das Landgericht bestätigt die Kritik der Anwohner

Auf Anfrage unserer Zeitung begründete ein Sprecher des Landgerichts das Urteil so: „Das Landgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen damit begründet, dass die Verfügungsbeklagte (Maigesetzweg) ihrer Anzeigenpflicht nach dem Landesnachbarrechtsgesetz RLP nicht ausreichend nachgekommen sei.“ Verfügungsbeklagte ist der Berliner Projektentwickler. Dieser hätte den Anwohnern „detailliert die Arbeiten mit ausreichendem Vorlauf ankündigen müssen, damit sich diese auf die Arbeiten hätten einstellen können.“

Dies sei nicht in ausreichendem Maße erfolgt. Damit bestätigte das Gericht den Hauptkritikpunkt der Anwohner; das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. In der mündlichen Verhandlung vom 30. Juli hatte der Bauträger angekündigt, den Kran mit seinem 45 Meter langen Ausleger Ende August abbauen zu wollen. Bislang steht er noch, die Kranarbeiten ruhen bereits seit dem 17. Juli wegen des Rechtsstreits. Dass der Kran abgebaut werden müsste, hat das Gericht nicht verfügt.

Eine Sprecherin der Capella Projektmanagement GmbH indes hatte unserer Zeitung vor dem Urteil mitgeteilt: „Die lastenfreie Überschwenkung des Kranes wurde ordnungsgemäß und rechtzeitig Anfang des Jahres bei allen betroffenen Nachbarn angezeigt.“ Das lastenfreie Überschwenken mit einem Kran stelle eine „alltägliche Situation auf deutschen Baustellen dar. Ohne den Einsatz eines Krans ist eine Realisierung aus baulichen und wirtschaftlichen Aspekten nicht umsetzbar.“

Der Bauträger beklagt – ebenso wie die Baufirma (Deisen GmbH aus Boppard) und Immobilienmakler (Tobias Margenfeld) –, dass das Projekt bewusst gestört und verzögert werde und dass es am Ende kein Wunder sei, wenn das „deutschlandweite Problem von steigenden Baupreisen und daraus resultierenden steigenden Verkaufspreisen nur verschärft“ werde.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Einzelaussagen zu möglichen Alternativszenarien, bautechnischen Details oder Auswirkungen auf den Zeitplan machen können.“

Darius Mattigk, Capella Projektmanagement GmbH

Wie es nach dem Gerichtsurteil weitergeht, ob der geplante Bezugstermin von Ende 2026 noch zu halten ist, ob die beiden Mehrfamilienhäuser samt Tiefgarage ohne den Kran überhaupt gebaut werden können oder ob der Kran an anderer Stelle aufgestellt werden kann: All dazu will sich Darius Mattigk, Head of Development bei der Capella Projektmanagement GmbH, erstmal nicht äußern. Auf Anfrage unserer Zeitung teilt er mit: „Wir bitten um Verständnis, dass wir zum aktuellen Zeitpunkt keine Einzelaussagen zu möglichen Alternativszenarien, bautechnischen Details oder Auswirkungen auf den Zeitplan machen können.“

i Diese Aufnahme von Mitte Juli zeigt, wie der Kran lastenfrei die Nachbargrundstücke überschwenkt. privat

Seine Firma prüfe das Urteil des Koblenzer Landgerichts „derzeit sehr sorgfältig gemeinsam mit unseren rechtlichen und technischen Beratern. Unser Ziel bleibt es, das Projekt Maiblick Living verantwortungsvoll, sicher und mit Augenmaß weiterzuführen.“ Zentrales Anliegen bleibe es, eine für „alle Beteiligten tragfähige Lösung zu finden – im Sinne der Erwerber, der Nachbarn und der Stadt Koblenz“.

Der Kran kann nicht an anderer Stelle aufgebaut werden, sagt die Baufirma

Mattigk ging auch nicht auf die Frage ein, ob in der Zwischenzeit Wohnungskäufer von ihrem Kauf zurückgetreten sind. Vor ein paar Wochen hieß es, dass 13 der 21 Wohnungen bereits notariell beurkundet und drei weitere reserviert seien. Anfangs war von einer Fertigstellung Ende 2025 die Rede.

Mario Bauer, Geschäftsführer der ausführenden Baufirma Deisen GmbH aus Boppard-Buchholz, hatte Ende Juli unserer Zeitung gesagt, dass der Kran nicht an einer anderen Stelle aufgestellt werden könne, sodass er nicht mehr über die Grundstücke der Anwohner schwenken würde. Das sei technisch nicht umsetzbar. Ohne den Kran würden sich die Kosten für das Bauvorhaben „deutlich und auch sicher nicht akzeptabel erhöhen“.

Ist die einzige Zufahrtsstraße zum Areal wirklich breit genug, auch für Rettungsfahrzeuge?

Er hatte eingeräumt, dass es sich bei der Anmeldung der Baustelle womöglich um einen Formfehler gehandelt habe. Dennoch war auch er sehr verärgert: „Wir können unsere Leistung nicht erbringen. Für unseren Bauherrn und auch für uns als Bauunternehmen ist dies ein finanzieller Einbruch.“

Ein nicht unwesentlicher Punkt, der in dem komplexen Rechtsstreit bislang keine Rolle gespielt hat, ist die Zufahrt zu dem Areal. Von der Beatusstraße geht es ab auf den Sandgaßweg an der Sportanlage Schmitzers Wiese vorbei und dann auf den Maigesetzweg. Der Weg ist in Teilen mit gut drei Metern so schmal, steil und schlecht ausgebaut, dass man glaubt, man hätte sich verfahren. Begegnungsverkehr ist auf den gut 500 Metern so gut wie nicht möglich.

Wie hier nun die Eigentümer von 21 Wohneinheiten (schätzungsweise zwischen 15 bis 40 Autos) aneinander vorbeikommen sollen, wie Rettungsfahrzeuge und die Feuerwehr das Areal im Fall der Fälle möglichst rasch und ungehindert erreichen sollen, wie die Müllabfuhr? All das scheint offen. Eine ausführliche Anfrage dazu ließ die Stadt Koblenz bislang unbeantwortet.

Das Bauprojekt Maiblick Living

Das Bauprojekt Maiblick Living entsteht auf der Koblenzer Karthause auf dem Gelände des ehemaligen Hotels Bastian. Dort sind 21 Eigentumswohnungen geplant (zwischen 47 und 199 Quadratmeter groß, zwei bis vier Zimmer). Der Startpreis liegt bei 268.900 Euro, der Quadratmeterpreis bei im Schnitt 5600 Euro. Laut der Homepage zu dem Projekt soll es Balkone geben, Terrassen, private Gärten, hochwertige Böden, Malerarbeiten und barrierefreie Zugänge. Von der Tiefgarage führt ein Lift zur Wohnungsebene. Im Wohnungsinnern sind Echtholzparkett, Villeroy & Boch-Sanitärobjekte, bodengleiche Duschen, elektrische Rollläden und Fußbodenheizung geplant. Als Energieform soll eine Wärmepumpe dienen. jl