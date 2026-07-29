Rhein in Flammen in Koblenz
Gefährdet die Trockenheit das Feuerwerk?
Das Feuerwerk zu Rhein in Flammen über der Festung Ehrenbreitstein (hier im Jahr 2025): Während die Lichter die Besucher in Stau
Das Feuerwerk zu Rhein in Flammen über der Festung Ehrenbreitstein (hier im Jahr 2025): Während die Lichter die Besucher in Staunen versetzen, sind die Feuerwerkskörper nicht ganz ungefährlich. Sie können trockene Büsche zum Brennen bringen.
Mirco Klein/Archiv

„Viel Sonne“ oder „Leicht bewölkt“ melden die Wetterberichte für die kommenden Tage, dazu teils heiße Temperaturen und Trockenheit. Kann man bei diesen Voraussetzungen das Feuerwerk auf der Festung Ehrenbreitstein zu Rhein in Flammen zünden?

Lesezeit 2 Minuten
In einem Jahr, erinnert sich Feuerwerker Martin Schmitz, da haben Funken des Feuerwerks einen Busch im Festungshang entzündet, der dann brannte, die Feuerwehr musste löschen. Das große Feuerwerk bei Rhein in Flammen in Koblenz, das von dem Gelände vor der Jugendherberge auf der Festung Ehrenbreitstein abgebrannt wird, birgt naturgemäß immer eine Brandgefahr.
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