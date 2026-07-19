Koblenzer Juwelier ist tot
Gedenkstunde für Evert Hofacker im Ludwig Museum
Eine öffentliche Gedenkstunde für den vielseitig interessierten Evert Hofacker findet am Montag, 29. Juli, im Ludwig Museum Kobl
Eine öffentliche Gedenkstunde für den vielseitig interessierten Evert Hofacker findet am Montag, 29. Juli, im Ludwig Museum Koblenz statt. Er starb im Alter von 94 Jahren.
Sarah Reuter

Der Koblenzer Juwelier Evert Hofacker war ein vielseitig interessierter Mensch. Im Ludwig Museum Koblenz findet am Montag, 20. Juli, eine öffentliche Gedenkstunde für den kreativen Kopf statt, in der mehrere Redner an ihn erinnern.

Lesezeit 1 Minute
Für Evert Hofacker, der am 7. Juni 2026 im Alter von 94 Jahren gestorben ist, findet am Montag, 20. Juli, um 16.30 Uhr im Ludwig Museum Koblenz eine Gedenkstunde statt. Der Juwelier fühlte sich sehr mit den schönen Künsten und der Stadt Koblenz verbunden, engagierte sich hier in vielerlei Hinsicht.
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