Kirche St. Theresia in Rhens
Gedenkgottesdienst für Christian Berentzen geplant
Christian Berentzen war Mitte Februar unerwartet verstorben.
Rhenser Mineralbrunnen GmbH

Im März können Familienmitglieder, Freunde und Kollegen in Rhens Abschied nehmen von Christian Berentzen. Der Unternehmer war Mitte Februar verstorben. Wie für seinen Bruder vor drei Jahren kommen die Menschen in der Kirche St. Theresia zusammen.

Der Gedenkgottesdienst für den verstorbenen Rhenser-Geschäftsführer Christian Berentzen soll am Mittwoch, 4. März, in der Kirche St. Theresia in Rhens stattfinden. Das teilte das Unternehmen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Beigesetzt wird Christian Berentzen in seiner alten Heimat im Emsland.

