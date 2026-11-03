Karnevalsstart in Koblenz
Gecken stehen in den Startlöchern 
Auch dieses Jahr wird Dörthe Dutt (rechts) beim Sessionsauftakt auf dem Münzplatz wieder auf der Bühne stehen
Auch dieses Jahr wird Dörthe Dutt (rechts) beim Sessionsauftakt auf dem Münzplatz wieder auf der Bühne stehen
Winfried Scholz

Kurz und heftig – so dürfte die Karnevalssession 2026/27 werden. Am 11.11. geht es los, dann geben die Koblenzer Karnevalisten auf dem Münzplatz richtig Gast. Und am 9. Februar fällt bereits der Vorhang. Was die Narren alles so planen.

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„Das neue Tollitätenpaar freut sich unbändig, endlich loszulegen, und die Bands sind schon ganz heiß, in Koblenz spielen zu können “, erklärt Franz-Josef Möhlich, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) im Gespräch mit unserer Redaktion.
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