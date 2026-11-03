Kurz und heftig – so dürfte die Karnevalssession 2026/27 werden. Am 11.11. geht es los, dann geben die Koblenzer Karnevalisten auf dem Münzplatz richtig Gast. Und am 9. Februar fällt bereits der Vorhang. Was die Narren alles so planen.
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„Das neue Tollitätenpaar freut sich unbändig, endlich loszulegen, und die Bands sind schon ganz heiß, in Koblenz spielen zu können “, erklärt Franz-Josef Möhlich, Präsident der Arbeitsgemeinschaft Koblenzer Karneval (AKK) im Gespräch mit unserer Redaktion.