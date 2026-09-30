Baustelle im Gewerbepark Gebäude fast fertig, H&M nennt Einzugsdatum Eva Hornauer 30.09.2026, 17:00 Uhr

i Der Gebäudebau im Gewerbepark Mülheim-Kärlich schreitet vorn. Hier sollen H&M und Primark einziehen. Mirco Klein

Die Bauarbeiten schreiten voran: Das Gebäude im Gewerbepark befindet sich laut Bauherr in der Fertigstellung. Was sagen die Unternehmen Primark und H&M, die hier eine Filiale eröffnen werden, zu einem möglichen Einzugs- und Eröffnungsdatum?

Noch rollen hier Bagger, ein Kran ist schon von der B9 aus zu sehen: Der Gebäudeneubau im Gewerbepark Mülheim-Kärlich nimmt aber langsam Gestalt an. Bereits im vergangenen Jahr fand unsere Redaktion heraus, dass dort sowohl Primark als auch H&M einziehen sollen.







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