Artisten, Clowns, Walking Acts, Comedians und Kleinkünstler bezauberten die Besucher beim Gauklerfest in Koblenz. Die Traditionsveranstaltung brachte Generationen zusammen: Jung und Alt ließ sich in den Bann der Darbietungen ziehen.

Nach dem Event ist vor dem Event. Genau eine Woche nach dem Weltmusikfestival Horizonte veranstaltete der Förderverein Kultur im Café Hahn ein weiteres Highlight auf der Festung Ehrenbreitstein. Zweieinhalb Tage lang verwandelte eine ganze Kompanie Varietékünstler die einstige preußische Militäranlage in eine Gauklerfestung. Dementsprechend war die Auswahl an Waffen, welche auf dem Areal zum Einsatz kamen, sehr begrenzt.

So waren die Party Boys, drei leicht überdrehte und im Hippiestil gekleidete Erdmännchen auf Stelzen, gezwungen, hin und wieder von ihrer Wasserpistole Gebrauch zu machen. Immer wieder erdreisteten sich sowohl Kinder als auch Erwachsene, in die Nähe der Freunde des Walking Acts zu kommen. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass das tierische Trio gezielt die Nähe der Menschen suchte. Aus Gesten und Gesprächen ergaben sich Situationen, die das Publikum unmittelbar in die Handlung einbezogen und somit von der Rolle des bloßen Zuschauers befreiten.

i Walking Acts waren auf dem gesamten Festungsgelände unterwegs. Rico Rossival

Indessen spielten sich Interaktionen wie diese nicht nur auf dem oberen Schlosshof ab. Walking Acts wie dieser liefen den Festungsbesuchern ständig über den Weg. Sie waren ein oft schon von Weitem sichtbares Indiz dafür, dass man jederzeit und allerorts mit jedwedem Showprogramm rechnen durfte. Genauso zahlreich war die Gastronomie vor Ort vertreten – sei es mit Sekt- oder Bierständen, sei es mit internationaler Küche.

Für Kinder war die Gauklerfestung ein Ort, an dem es eigentlich unmöglich war, Langeweile zu verspüren. Im farbenfrohen Zelt des Kölner Spielecircus sorgten akrobatische Anfängerübungen dafür, dass die Zahl der gesuchten Freiwilligen schnell erreicht war. Schüchternheit schienen die jungen Teilnehmer des artistischen und clownesken Schnupperkurses nicht zu kennen. Immerhin trockneten die Tränen, wenn man nicht berücksichtigt wurde, rasch, denn eine erfolgreiche Nominierung konnte schon bei der nächsten Nummer Wirklichkeit werden, ob zu fünft auf der Artistikleiter oder zu siebt als kostümierte Clowns in der Manege.

i Clown Tony Fratello bewegte mit seinem Akkordeonspiel die Herzen von Jung und Alt. Alexander Thieme-Garmann

Überhaupt traf man Clowns förmlich an jeder Ecke eines Platzes an. Sie hatten eine ganze Palette an Stimmungen mitgebracht, ob magisch, melancholisch oder einfach nur lustig. Tony Fratello etwa hatte sich mit seinem Akkordeon in die Herzen von Groß und Klein gespielt. Irgendwann aber hieß es, Abschied zu nehmen, und nicht nur der sonst so lustige Clown wurde dabei wehmütig. Bevor er sich aber auf den Weg machte, schenkte er einem kleinen Mädchen, das sich zu ihm gesetzt hatte, einen roten Herzballon – eine anrührende Szene.

Insgesamt waren die Generationen auf der Gauklerfestung enger zusammengerückt. Oft spielte es keine Rolle, ob man Kind war oder nicht. Im Publikum verschmolz man zu einer Einheit, und auch die Künstler traten ihren jungen Bühnengästen mit sehr viel Herz und Anstand gegenüber.

i Ola Muchin verzauberte ihr Publikum mit sphärischen Klängen und surrealem Tanz. Alexander Thieme-Garmann

Etwa 100 Meter von Clown Tony entfernt begab sich Ola Muchin mit einer Hexe und einem Magier auf die Suche nach einem goldenen Ei. Die polnische Puppenspielerin fesselte ihr Publikum mit sphärischen Klängen und surrealem Tanz. Auch hier waren Bühnenscheue fehl am Platz, denn ehe man sich versah, tanzte man schon gemeinsam mit den Puppen. Madame Buqu wiederum erweckte mit dem damals typischen Outfit der Hausfrau die 1960er-Jahre zum Leben und drehte gemeinsam mit dem Publikum die Fernsehspots der damaligen Produktwerbung nach.

i Das bisschen Haushalt: Madame Buqu ließ die 1960er-Jahre wieder auferstehen. Alexander Thieme-Garmann

Besucher, die feststellen mussten, einen ihrer im Vorfeld ausgesuchten Showacts verpasst zu haben, hatten gute Chancen, das Versäumte im Laufe der nächsten Stunden nachzuholen. Schließlich traten die meisten Künstler mehrmals am Tag auf, was den Vorteil besaß, keinen straffen Zeitplan festlegen zu müssen. So konnte man ohne Druck und Eile über das Gelände schreiten und überall spontan verweilen. Diejenigen, die angesichts der sommerlichen Temperaturen Schutz vor der Sonne suchten, fanden in Kuppelsaal und Festungskirche ideale Rückzugsorte. Auch hier wurde volles Programm geboten – von Artistik bis Zauberei.

i Die Funny Hats der Künstlerin Martine Dufresne kamen bei den Besuchern der Gauklerfestung äußerst gut an. Rico Rossival

Ihre eigene Bühne hatten die Stand-up-Comedians, die unter der Moderation von Roberto Capitoni auftraten. Dabei nutzte der Lokalmatador die Gelegenheit, über die Rolle des Moderators hinauszuwachsen, indem er seine Ankündigungen mit eigenen Vorträgen anreicherte. So stieß er auf der Suche nach Indizien für das Glück einer Frau auf das Meckern. Seine weiblichen Fans verziehen ihm, sodass die eben noch Gebrandmarkten die Auftritte von Capitonis Mitstreitern zum Glück nicht verpassten.

Hier war es El Mago Masin, der mit seinem Hit „Hepatitis ABC“ die Alphabetisierung seiner Zuhörer interaktiv vorantrieb. Währenddessen brachte Thorsten Bär die Koordinationsfähigkeit des Publikums an seine Grenzen. Von diesem verlangte er, eine imaginäre Glühbirne einzudrehen, dabei einen imaginären Hund zu streicheln und gleichzeitig eine nicht reale Zigarette auszutreten. Sein Kollege Ludger K. wiederum musste feststellen, dass seine Zuhörer stark gealtert sind. Wie sonst könne man es erklären, dass sie mittlerweile die Jahre überlebt haben, in denen die Klassiker des Science-Fiction-Kinos spielten, so etwa Stanley Kubricks „2001 – Odyssee im Weltraum“ oder Richard Fleischers „Jahr 2022... die überleben wollen“?

i Das Ehepaar Jonas und Esther Slanzi aus der Schweiz tritt als Duo E1nz auf und wurde auf der Gauklerfestung mit dem Varietépreis "Stiftung Zukunft" ausgezeichnet. Rico Rossival

Die Gauklerfestung war am Freitag mit der Varieté-Gala eröffnet worden. Auf der Sparkassenbühne gaben einige Künstler einen Vorgeschmack auf das, was die Festungsbesucher in den nachfolgenden Tagen erwarten sollte. Dabei durfte Jörg Perscheid, Vorstand der Sparkasse Koblenz, den Varietépreis „Stiftung Zukunft“ an das Schweizer Duo E1nz vergeben. Das Ehepaar Jonas und Esther Slanzi vereint in seinem artistischen Programm die Welt des Zirkus und des Theaters. Aufsehenerregend war ihre Nummer mit den Champagnerflaschen, die sie auf einer abgeschrägten Tischfläche zirkulieren ließen. Die Gauklerfestung endete am Sonntagabend mit dem großen Finale, bei dem unter der Moderation von Dörthe Dutt die diesjährigen Gewinner der Kleinkunstpreise gekürt wurden.