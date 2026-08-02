Die Gauklerfestung verzauberte Ehrenbreitstein in ein Spektakel. Mehr als 150 Straßenkünslter aus aller Welt kamen, um das Publikum zu unterhalten. Ein Rundgang.
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Drei Tage lang übernahmen auf Geheiß des Fördervereins Kultur im Café Hahn die Gaukler das Kommando über die Gauklerfestung Ehrenbreitstein. Was am Freitagabend noch mit einer räumlich überschaubaren Varieté-Gala klassischen Formats begann, entwickelte sich in den beiden folgenden Tagen zu einer familienfreundlichen Großveranstaltung inmitten einer riesigen Open-Air-Kleinkunstbühne.