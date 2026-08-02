Buntes Treiben in Koblenz
Gaukler nehmen die Festung Ehrenbreitstein ein
Pina Polar (Comedy | Clownerie) am oberen Schlosshof: Sie weiß, wie sie ihr Publikum zum Lachen bringt. Bei der Gauklerfestung f
Pina Polar (Comedy | Clownerie) am oberen Schlosshof: Sie weiß, wie sie ihr Publikum zum Lachen bringt. Bei der Gauklerfestung fühlt sie sich wohl.
Alexej Zepik

Die Gauklerfestung verzauberte Ehrenbreitstein in ein Spektakel. Mehr als 150 Straßenkünslter aus aller Welt kamen, um das Publikum zu unterhalten. Ein Rundgang.

Lesezeit 2 Minuten
Drei Tage lang übernahmen auf Geheiß des Fördervereins Kultur im Café Hahn die Gaukler das Kommando über die Gauklerfestung Ehrenbreitstein. Was am Freitagabend noch mit einer räumlich überschaubaren Varieté-Gala klassischen Formats begann, entwickelte sich in den beiden folgenden Tagen zu einer familienfreundlichen Großveranstaltung inmitten einer riesigen Open-Air-Kleinkunstbühne.
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