Im Koblenzer Stadtteil Lützel mussten einige Menschen knapp zwei Wochen ohne Gas auskommen. Jetzt ist die Gasversorgung vollständig wieder hergestellt, teilt der Energieversorger mit.

i Mithilfe solcher Kopflöcher wie hier an der Karl-Russell-Straße wurde Teile des Gasnetzes freigelegt, um dann Wasser aus dem Rohrsystem ablassen zu können. EVM/Marcelo Peerenboom

Die Störung der Gasversorgung im Stadtteil Lützel ist vollständig behoben. Die Fachkräfte der Energienetze Mittelrhein (ENM) konnten die Arbeiten zur Wiederherstellung der Versorgung am Donnerstag erfolgreich abschließen, teilt die EVM mit. „Alle Anwohnerinnen und Anwohner der Karl-Russell-Straße sowie der Mayener Straße sind wieder mit Erdgas versorgt“, berichtet Marcelo Peerenboom, Sprecher der EVM-Gruppe.

Bereits seit mehr als einer Woche war ein Großteil der betroffenen Haushalte wieder ans Netz angeschlossen. Lediglich in der Mayener Straße gestalteten sich die Arbeiten an einigen Stellen komplexer als erwartet. Im Laufe dieser Woche konnten die notwendigen Tiefbauarbeiten durchgeführt werden. Am Freitag erfolgen noch letzte Arbeiten an zwei Hausanschlüssen – die betroffenen Kunden seien laut EVM jedoch bereits wieder versorgt. Die ENM tausche dort lediglich die Anschlüsse aus.

Auslöser der Störung war ein Wasserrohrbruch am 30. August, durch den Wasser in das Gasnetz eindrang. Wegen der besonderen Gegebenheiten im betroffenen Netzgebiet stellte die Ableitung des Wassers eine große Herausforderung dar. An mehreren Tiefpunkten des Rohrsystems hatte sich Wasser gesammelt, was umfangreiche Tiefbauarbeiten erforderlich machte, teilt die EVM weiter mit.

„Derzeit verschließen wir die sogenannten Kopflöcher in den Straßen wieder“, erklärt Peerenboom. „Wir danken allen Anwohnerinnen und Anwohnern für ihre Geduld und ihr Verständnis. Die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung war sehr konstruktiv – und wir sind froh, die Arbeiten nun abschließen zu können.“