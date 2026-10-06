Kevin Bauer ist neu im Gastrogeschäft und übernimmt das Kurioos in der Koblenzer Altstadt. Der Mendiger will die queere Szenekneipe weiterentwickeln und muss eine wichtige Entscheidung treffen. Denn das Kurioos war bislang Raucherkneipe.
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Ein neuer Betreiber ist fürs Koblenzer Kurioos gefunden: Kevin Bauer ist 33 Jahre alt, schwul, verheiratet und lebt mit seinem Mann in Mendig. Noch. Denn jetzt, wo klar ist, dass er die queere Szenebar in der Altstadt übernommen hat, soll das Eigenheim verkauft werden.