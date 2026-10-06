Szenebar für queere Gäste Gastro-Neuling Kevin Bauer übernimmt Koblenzer Kurioos Katrin Steinert 06.10.2026, 08:00 Uhr

i Kevin Bauer ist der Neue: Er hat die Szenebar Kurioos in Koblenz übernommen. Nun muss er entscheiden: rauchfrei oder Raucherkneipe? Katrin Steinert

Kevin Bauer ist neu im Gastrogeschäft und übernimmt das Kurioos in der Koblenzer Altstadt. Der Mendiger will die queere Szenekneipe weiterentwickeln und muss eine wichtige Entscheidung treffen. Denn das Kurioos war bislang Raucherkneipe.

Ein neuer Betreiber ist fürs Koblenzer Kurioos gefunden: Kevin Bauer ist 33 Jahre alt, schwul, verheiratet und lebt mit seinem Mann in Mendig. Noch. Denn jetzt, wo klar ist, dass er die queere Szenebar in der Altstadt übernommen hat, soll das Eigenheim verkauft werden.







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