Szenebar für queere Gäste
Gastro-Neuling Kevin Bauer übernimmt Koblenzer Kurioos
Kevin Bauer ist der Neue: Er hat die Szenebar Kurioos in Koblenz übernommen. Nun muss er entscheiden: rauchfrei oder Raucherknei
Kevin Bauer ist der Neue: Er hat die Szenebar Kurioos in Koblenz übernommen. Nun muss er entscheiden: rauchfrei oder Raucherkneipe?
Katrin Steinert

Kevin Bauer ist neu im Gastrogeschäft und übernimmt das Kurioos in der Koblenzer Altstadt. Der Mendiger will die queere Szenekneipe weiterentwickeln und muss eine wichtige Entscheidung treffen. Denn das Kurioos war bislang Raucherkneipe.

Lesezeit 3 Minuten
Ein neuer Betreiber ist fürs Koblenzer Kurioos gefunden: Kevin Bauer ist 33 Jahre alt, schwul, verheiratet und lebt mit seinem Mann in Mendig. Noch. Denn jetzt, wo klar ist, dass er die queere Szenebar in der Altstadt übernommen hat, soll das Eigenheim verkauft werden.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionWirtschaft

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren